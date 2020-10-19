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Политика

У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, — Игорь Палица

18:08 19 октября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

На сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. Это либо произойдет до нового года, либо уже не случится. Такое мнение озвучил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица во время эфира программы «Відверта розмова».

По словам Палицы, проблемой, которую не может решить Зеленский, является то, что он не контролирует ситуацию, а окружение не докладывает о реальном состоянии дел.

«Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе», — вспомнил историю Игорь Палица.

Впрочем, политик убежден, что на сегодняшний момент лучшего президента сейчас не будет.

«Он должен оставаться президентом, но также должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуаций. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет», — выразил такое мнение Игорь Палица.

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