Давят авторитетом: на местные выборы идут десятки народных депутатов

В местные советы разных уровней, а также на должность городских голов баллотируются 56 действующих народных депутатов. Такие цифры приводят представители общественной сети «ОПОРА».

Большая часть народных избранников пробует себя на выборах депутатов областного совета — 36 человек, в городские советы хотят избраться 18 человек, а в районные — всего четыре. Кроме того, 15 нардепов хотели бы стать городскими головами.

Так, Зиновий Андреевич («Слуга народа») является кандидатом на должность городского головы Надвирной (Ивано-Франковская область), Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровска (Донецкая область), Владимир Крейденко («Слуга народа») — Мелитополя, Николай Бабенко (группа «Довіра») — Белой Церкви, Антон Поляков (группа «За майбутнє») — Чернигова, Татьяна Рябуха («Слуга народа») — Сумм, Игорь Колыхаев (группа «За майбутнє») — Херсона, Александра Устинова («Голос») — Винницы, Ярослав Руцишин («Голос») и Олег Синютка («Европейская Солидарность») — Львова.

Одессу планируют покорить Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За життя»), Харьков — его однопартиец Александр Фельдман, а в столице в мэры идут сразу три нардепа — Ирина Верещук («Слуга народа»), Алексей Кучеренко (ВО «Батьківщина») и Сергей Шахов (группа «Довіра»).

В разрезе партий наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, представляют депутатскую группу «За майбутнє» — 20 человек (или 83,3% от всех членов группы в парламенте). «Оппозиционная платформа — За життя» делегировала 9 депутатов, а фракция «Слуга народа» — 7. По пять выдвиженцев в местные советы имеют депутатская группа «Довіра») и «Европейская Солидарность», четверо являются членами ВО «Батькивщина», а 2 — «Голоса».

Напомним, на днях в Одессе была задержана председатель участковой избирательной комиссии и ее сообщник при получении 45 тысяч долларов на подкуп избирателей. Граждане из этих списков по их требованию должны были бы голосовать за конкретных кандидатов одной из политических партий на предстоящих выборах 25 октября.

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