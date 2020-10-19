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Политика

Тимошенко представила план действий «Батьківщини» в Киеве

18:49 19 октября 2020
Тимошенко представила план действий «Батьківщини» в Киеве
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Нужно наполнить бюджет столицы и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города. Такой неотложный план действий для Киева после выборов 25 октября озвучила лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. Также политик проговорила главные направления, на которые ее команда в первую очередь направит средства столичного бюджета, сообщает пресс-служба партии.

«Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим лоббистским бизнесом», — сказала Тимошенко во время презентации плана действий совместно со столичной командой.

Среди главных направлений, на которые «Батьківщина» направит средства, были выделены:

полная реставрация и ремонт всего жилого фонда Киева;

• введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц;

разгрузки транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро;

• увеличение количества экологического транспорта (троллейбусов и трамваев);

• повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в Польше;

• обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

• введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

• создание муниципальной столичной полиции.

Также Тимошенко сделала акцент на экологических инициативах «Батьківщини», которые нужно реализовать в столице, среди которых полная реконструкция Бортнической станции аэрации; строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет иметь никаких выбросов в атмосферу, и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для Киева.

«Наша команда — это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко — человек, который в корне знает все хозяйство столицы, честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам», — заверила лидер политической силы.

По словам Юлии Тимошенко, кандидаты в депутаты Киевского городского совета от «Батьківщини» подготовят правильные документы, примут нужные решения, а главное — добьются выполнения первоочередных шагов, необходимых для столицы.

Видео с презентации плана реформ для Киева:

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