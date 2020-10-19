СМИ назвали Авакова гарантом честных результатов выборов

Глава МВД Украины Арсен Аваков является гарантом безопасного проведения местных выборов, запланированных на 25 октября, и честного результата волеизъявления украинцев. Речь об этом идет в статье «Аваков в поле воин, или кто стоит на страже безопасности Украины», опубликованной на сайте Gazeta.ua.

«Во время двух масштабных избирательных кампаний 2019 года именно Аваков стал гарантом честного результата голосования. Едва ли не впервые в истории независимой Украины МВД, в отличие от других силовых структур, не поддержало провластного кандидата в президенты, но и не оказало преференций его оппоненту», — говорится в материале Gazeta.ua.

«В результате Аваков не только нашим политикам, но и зарубежным партнерам Украины продемонстрировал, что у нас существуют действительно независимые правоохранители, работающие на украинский народ», — так прокомментировал результаты президентских выборов в 2019 году политолог Петр Олещук.

В материале также напомнили, что с 2014 года по инициативе Арсена Авакова Верховная Рада несколько раз усиливала уголовную ответственность за нарушения, связанные с избирательным процессом.

«За время двух избирательных кампаний 2019 года полиция открыла около 500 уголовных производств. Но главное — отдельные дела были доведены до реальных приговоров в судах», — подчеркивается в статье.

Что касается волеизъявления на местных выборах, то министр уже заявил о готовности обеспечить соблюдение закона и правопорядка.

«На предстоящих местных выборах все надежды на честное проведение голосования и соблюдение законодательства также возлагаются именно на Министерство внутренних дел. Перед стартом предвыборной кампании Арсен Аваков выпустил официальное видеообращение, в котором заявил, что у силовиков уже есть информация о подготовке провокаций на выборах, и пригрозил нарушителям „жесткой реакцией“ на такие действия. Это все подтверждает, что глава МВД не только высокоэффективный менеджер своего ведомства, но и один из самых опытных и профессиональных членов правительства», — подчеркивается в статье.

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