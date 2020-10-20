День благоприятный для реализации задуманного: гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 20 октября, благоприятен для реализации задуманного. Удачно будут складываться дела у тех, кто готов впустить в свою жизнь перемены. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака. Астрологические прогнозы на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Благоприятный день для реализации своих идей и планов. Не исключено, что придется исправлять чьи-то ошибки, вероятны какие-то изменения и в личной жизни. Звезды в этот день будут покровительствовать влюбленным.

ТЕЛЕЦ

Двойственный период, который несет как положительные, так и отрицательные тенденции. На службе этот день сулит заманчивые перспективы. Старайтесь во всем проявлять сдержанность, не идите напролом. Уделите пристальное внимание детям.

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохо пойдут дела у тех, кто связан со сферой бизнеса. Удачными окажутся сделки, можно браться за новые проекты. У людей творческих возможны какие-то преграды на пути, но многие их с легкостью преодолеют. Вероятно получение хороших новостей, которые подскажут дальнейший план действий.

РАК

Сейчас звезды предоставляют вам неплохие шансы, чтобы улучшить свое положение. Можете смело браться за осуществление своей мечты, воплощать в жизнь творческие проекты. В делах амурных также все будет складываться самым лучшим образом.

ЛЕВ

Прекрасное время для многих начинаний. Правда, для того чтобы добиться отличных результатов, следует четко придерживаться намеченного графика и не отвлекаться на второстепенные дела. В отношениях с близкими будьте более терпимы.

ДЕВА

Не спешите с принятием важных решений и воздержитесь от каких-либо начинаний. Займитесь лучше завершением начатого ранее. Это хорошее время для смены места работы, а также для самообразования, вам легко будет даваться как теория, так и практика.

ВЕСЫ

В профессиональной сфере грядут какие-то перемены. Благодаря напористости и трудолюбию сумеете достичь поставленных целей. Старайтесь сейчас больше слушать и меньше говорить. Уделите пристальное внимание своему здоровью.

СКОРПИОН

Предстоит решить множество вопросов. Во всем старайтесь быть внимательными и острожными, особенно в финансовых делах. Не допускайте того, чтобы вами манипулировали другие, даже если это окажутся близкие люди. Уделите пристальное внимание здоровью детей.

СТРЕЛЕЦ

Удачное время во всех отношениях. Вероятно, представится возможность попробовать свои силы в новом деле, вам с легкостью удастся справиться с поставленными перед вами задачами. Воздержитесь от крупных покупок и посещения массовых мероприятий.

КОЗЕРОГ

Нынешний день может преподнести приятные сюрпризы или какие-то подарки. Возможно также получение прибыли. Это хорошее время для построения долгосрочных планов, обсуждения важных вопросов. Берегите спину, не поднимайте тяжести и не делайте резких движений.

ВОДОЛЕЙ

Придется в срочном порядке решать вопросы, связанные не только с работой, но и с личной жизнью. Благодаря своему обаянию и коммуникабельности сумеете достичь желаемых результатов. Возможно поступление интересного делового предложения, однако не спешите давать ответ.

РЫБЫ

Работы, как всегда, предстоит немало, но вы сумеете отлично справиться со многими сложными делами. Звезды сулят неплохую возможность исправить свое финансовое положение. Займитесь сейчас профилактикой хронических недугов.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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