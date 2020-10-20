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Политика

Зеленский выступит в Раде: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

9:27 20 октября 2020
Зеленский

Во вторник, 20 октября, Владимир Зеленский выступит в парламенте с посланием президента Украины Верховной Раде.

В повестке дня выступление Зеленского запланировано сразу же после регистрации нардепов и оглашения запросов, объявлений и предложений от фракций и групп, на которые отводится полчаса — с 10:00 до 10:30.

После выступления президента парламентарии рассмотрят включение в повестку дня проекта закона, касающегося противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также заслушают информацию министра здравоохранения Максима Степанова, который расскажет о мерах, предпринимаемых властями по борьбе с COVID-19.

Трансляция заседания парламента начнется в 10:00.

Фото с сайта президента Украины.

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