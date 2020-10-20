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Политика

Жена Порошенко съязвила по поводу «игры» Зеленского на фортепиано

10:20 20 октября 2020
марина порошенко

Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины, тонко подшутила над концертными номерами нынешнего главы государства. Заявление было сделано на презентации будущего концерт-холла Roshen в Киеве. Новый концертный зал планируют построить на месте заброшенного дома культуры.

«Уверена, это место… воспитает украинцев, которым есть разница, в какой стране жить, на каком языке разговаривать, какую музыку слушать. Это будет концертный зал мирового уровня, где на фортепиано будут играть только руками», — заявила Марина Порошенко.

В речи слушатели уловили явную отсылку к последнему новогоднему выступлению президента Владимира Зеленского с лейтмотивом «Какая разница, какого артиста слушать». Также не остался незамеченным намек на скабрезный номер «Квартала 95» о «братьях Цыцько, играющих на пианино без штанов».

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