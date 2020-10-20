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Политика

Кличко необходимо мобилизовать свой электорат для победы в первом туре, — социология

10:32 20 октября 2020
Кличко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Согласно результатам социологического опроса общественного мнения жителей столицы, проведенного компанией «Правовые передовые инициативы», при пересчете рейтингов кандидатов с условием явки тех, кто колеблется, — Кличко может набрать более 50% и выборы могут пройти в один тур.

Так, согласно, полученным данным, за действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 49,29% избирателей. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, при любых обстоятельствах готовы прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании на выборах киевского городского головы и депутатов горсовета 54,19% киевлян. Не готовы участвовать в голосовании 27,71%, колеблются 12,81% киевлян — может, пойдут, а может, не пойдут. Вообще не ходят на выборы 5,29% жителей столицы.

Если 12,81% избирателей, которые колеблются относительно участия в местных выборах, примут решение 25 октября прийти на избирательные участки и проголосовать, то с учетом распределения электоральных симпатий этих избирателей среди кандидатов на должность киевского городского головы Кличко может набрать 53,35%, что обеспечит ему победу уже в первом туре выборов.

Тем не менее опрос показывает, что Виталия Кличко во втором туре готовы поддержать большинство избирателей столицы. Позиции действующего мэра Киева укрепляются независимо от того, какой кандидат с ним может выйти во второй тур, поскольку перетоки сторонников других кандидатов идут Кличко, а не его оппонентам, независимо от моделирования его соперников во втором туре.

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