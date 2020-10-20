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Политика

Депутат Негулевский опозорился, перепутав программы «Слуги народа» и «Единой России»

11:07 20 октября 2020
Депутат Негулевский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В ходе эксперимента, проведенного журналистами Bihus.info, знают ли депутаты, чью программу выполняют, депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский рассказал, как его партия выполняет пункты из программы партии Владимира Путина «Единая Россия».

Журналисты спросили «слуг», как выполняются пункты программы их партии, но взамен приводили им цитаты из программных документов партии «Единая Россия».

На вопрос журналиста о том, как реализуется создание «инвестиционного конвейера», депутат Негулевский рассказал, что «этот пункт в процессе, работает рабочая группа, все работает».

«Перейти от искусственной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску „инвестиционного конвейера“, основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства», — гласит программа «Единой России».

По убеждению нардепа, который не смог отличить программу своей партии от программы кремлевской политсилы, в Украине полным ходом идет выполнение этого пункта программы.

«Это постоянное привлечение инвестиций. Да, конечно, все в процессе», — заявил он.

Напомним, ранее СМИ рассказали о причастности Негулевского к плохому состоянию дорог Николаевской области.

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