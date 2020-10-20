На выборах в Киевсовет проходят только четыре партии, — соцопрос

Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией «Правовые передовые инициативы», на выборах 25 октября в Киевсовет проходят четыре политические силы: «Удар» Виталия Кличко (29,8%), «Европейская Солидарность» (15,95%), «Слуга народа» (12,96%) и «Батьківщина» (8,89%).

Опрос засвидетельствовал изменение электоральных симпатий. Избиратели, которые в 2015 году на прошлых выборах в Киевсовет голосовали за БПП (сейчас «ЕС») и «Самопоміч» (сейчас «Голос») на этот раз настроены поддерживать партию действующего мэра Виталия Кличко «Удар». Накануне местных выборов «Удар» Кличко значительно укрепил показатели электоральных симпатий киевлян.

Лидером избирательной гонки остается действующий мэр Киева Виталий Кличко — он набирает 49,29% голосов. За последние два месяца жители Киева стали больше поддерживать лидера избирательной гонки. Если в августе Кличко набирал 41,6%, то в октябре добавил еще почти 8% голосов киевлян и набирает больше 49%.

На второе место вышел представитель партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко — 8,18% голосов. На третьем месте — кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов, который набирает 5,28%. В сравнении с августом 2020 года кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук опустилась со второго на четвертое место и может получить 4,99%. За кандидата от партии «Голос» Сергея Притулу собрались голосовать 4,28% киевлян.

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