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Политика

На выборах окончательно сформировалась пятерка лидеров, — соцопрос

13:02 20 октября 2020
За майбутнє
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В Украине окончательно сформировалась пятерка партий-лидеров местных выборов, которые должны состояться в это воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Так, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% опрошенных готовы поддержать партию «Слуга народа». На втором месте электоральных симпатий находится партия «ОПЗЖ» с 13,5% поддержки. За ней следует «Европейская солидарность» — 13,2%. На четвертом месте с 8,6% поддержки находится партия «Батьківщина». Замыкает пятерку лидеров партия «За майбутнє», которую готовы поддержать 7,4% опрошенных респондентов.

При этом следует отметить, что эта политсила является «молодой» из всех лидеров избирательной гонки. Напомним, она ​​была создана лишь в конце мая этого года. Также это единственная партия, которая демонстрирует постоянный рост рейтинга на протяжении всех волн замеров общественного мнения группой «Рейтинг».

Другие политсилы не преодолевают 5% барьер.

Опрос проводился 16−19 октября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях страны, кроме временно оккупированных регионов Крыма и Донбасса. Было опрошено 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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