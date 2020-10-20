Автобусы ЗАЗ появятся в городах Европы

Как сообщает пресс-служба Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), предприятие проводит сертификацию десятиметрового низкопольного автобуса ЗАЗ А10 на соответствие экологическому стандарту Евро-6. Это позволит расширить присутствие продукции ЗАЗ на внешних рынках, в том числе в странах Европейского союза, и сделать автобусную технику украинского производства востребованной за пределами Украины.

Председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко уверен, что «сегодня оправдывать ожидания клиентов можно только благодаря постоянному совершенствованию качества продукции». В этой связи Запорожский автомобилестроительный завод последовательно расширяет модельный ряд автобусов.

Модификация ЗАЗ А10 под Евро-6 будет запущена в производство в ближайшее время. Кроме того, в течение месяца стартует производство сертифицированного по стандарту Евро-5 автобуса ЗАЗ А09 «пригородный». Автобус, укомплектованный двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz, будет доступен для внутреннего рынка и на экспорт. Параллельно ведется работа над расширением ассортимента автобусов малого класса — до конца октября на заводе планируют получить сертификацию на модель автобуса малого класса ЗАЗ А08 «город».

В 2020 году на ЗАЗе налажено производство автобусной техники. По состоянию на октябрь 2020-го «в портфеле» предприятия автобусы малого класса: ЗАЗ А08 «пригород» для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 «школьный» для перевозки детей. Оба продукта отлично зарекомендовали себя в эксплуатации и пользуются стабильным спросом в регионах Украины.

Напомним, что Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейший производитель автомобилей в Украине и единственное в стране автопредприятие полного цикла. За два десятилетия с конвейера завода сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. ЗАЗ имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пресс-служба ЗАЗа порадовала автолюбителей сообщением о выпуске на мощностях модернизированного завода компактного внедорожника французского концерна Renault Arcana.

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter