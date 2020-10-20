После создания СЭЗ на Донбассе украинские бизнесмены будут там «прятаться» от налогов, – Павел Кухта

Накануне выборов в местные органы власти, назначенных на 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и задал пять вопросов, на которые власть хочет услышать ответы. Эти вопросы касаются создания свободной экономической зоны на Донбассе, пожизненного заключения для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, сокращения Верховной Рады до 300 депутатов и выполнения Будапештского меморандума. Всенародный опрос вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И хотя социологические исследования показали, что 44 процента граждан готовы участвовать в своеобразном референдуме от президента, некоторые эксперты говорили о его бесполезности и незаконности. В частности, директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью «ФАКТАМ» заявил, что, объявляя в день местных выборов всенародный опрос, который может расцениваться как скрытая реклама правящей партии «Слуга народа», Зеленский выходит за рамки своих полномочий. Как бы там ни было, опрос состоится. «ФАКТЫ» задали некоторые вопросы президента экспертам. Сегодня мы поговорим о возможности создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Насколько такая идея реальна и действительно ли она может быть успешной? Об этом мы пообщались с бывшим и. о. министра экономики (в 2020 году), директором по политическим вопросам Киевской школы экономики Павлом Кухтой.

«По индексу экономической свободы Украина на 134-м месте, рядом с африканскими странами»

— В 90-х годах и в начале 2000-х у Украины был хороший опыт по созданию свободных экономических зон. И этот опыт был негативным, так как СЭЗ показали свою неэффективность, — говорит Павел Кухта. - Коррумпированное государство оказалось не способно администрировать эти зоны, которые превратились во внутренний офшор. В украинских свободных экономических зонах уходили от налогов, там прятались деньги. При этом результата — с точки зрения дополнительных инвестиций, создания производства, создания рабочих мест — не было.

В свободной экономической зоне, судя по определению, в первую очередь должна быть именно экономическая свобода. То есть речь идет о создании какого-то облегченного режима для бизнеса в Украине. С этим у нас и тогда была огромная проблема, и сейчас есть. По всей территории страны. Существует индекс экономический свободы, и Украина в нем занимает 134-е место в мире, находясь в одном ряду со многими африканскими странами, и одно из последних в Европе.

— С чем это связано?

— Как я уже говорил, в Украине высокий уровень коррупции, которая так никуда и не делась за все годы независимости, а также отсутствие прав собственности и недееспособная система правосудия. И эти вещи невозможно исправить наличием или отсутствием свободной экономической зоны. По факту создание этих зон не решит тех проблем, которые реально мешают притоку инвестиций в страну. А вот возможности для уклонения от налогов могут сразу же быть использованы бизнесом по всей Украине. Многие компании уйдут работать в СЭЗ Донбасса, чтобы не платить налоги.

— И все-таки свободные экономические зоны имеют какие-то преимущества для ведения бизнеса?

— Конечно. Есть возможность снизить налоги, можно облегчить доступ к ресурсам. Но это можно сделать, если все, кто там работает, четко платят налоги.

«Вопрос о создании СЭЗ на Донбассе — абсолютно бессмысленный»

— В таком случае мне не очень понятно, для чего вопрос о создании СЭЗ на Донбассе внесен во всенародный опрос? Может быть, все же есть надежда на положительный результат? Ну вот оптимально, если не сейчас, то спустя какое время ситуация может измениться и создание СЭЗ в этом регионе станет выгодным для страны?

— Прежде всего, пока неподконтрольные территории Донбасса не вернутся в Украину, ни о каком создании там свободной экономической зоны и речи быть не может. Возможен только некий режим взаимодействия с временно оккупированной территорией. Вот в Крыму создавалась СЭЗ, но ведь сейчас по сути она таковой не является.

А если говорить о подконтрольной территории, то, давайте будем откровенны, это не самые развитые и густонаселенные области Украины. Создать там регион, который сможет работать на мировом уровне, нереально. Если все-таки пытаться организовать СЭЗ, то она будет ориентирована на ведение бизнеса лишь с соседними областями Украины. Это лишь малый или средний бизнес.

— Так для чего же сейчас президент Зеленский заговорил о свободной экономической зоне на Донбассе? Неужели люди из его окружения не рассказали главе государства обо всех рисках создания СЭЗ сегодня?

— Думаю, на самом деле идет некий поиск моделей, как решать проблему Донбасса. Но это скорее политический, а не экономический смысл.

— На мой взгляд, включение вопроса о СЭЗ во всенародный опрос выглядит несколько странным. Большинство граждан Украины вряд ли поймет, о чем идет речь, хорошо это или плохо…

— Я тоже считаю эту тему во всенародном опросе абсолютно бессмысленной. Правильно смогут ответить только эксперты в области экономики. С тем же успехом можно задавать вопросы о квантовой физике и тому подобных вещах. Люди просто в этом не разбираются. Граждане Украины, отвечая на вопрос о СЭЗ на территории Донбасса, могут высказать только симпатию или антипатию к самой идее. А в дальнейшем, независимо от того, каким будет ответ, опираться на него также будет бессмысленно. Все равно, исходя из результатов опроса, будет непонятно, реально ли украинцы поддерживают эту идею, поскольку абсолютное большинство не поймет смысла вопроса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сервис мониторинга данных публичных реестров Opendatabot провел опрос пользователей. Участников попросили ответить на пять вопросов от президента Зеленского. Наибольшее единодушие пользователи бота продемонстрировали в вопросах сокращения количества депутатов Верховной Рады и использования гарантий Будапештского меморандума. Эти предложения поддержали 88,32% и 88,12% проголосовавших соответственно. А вот создание свободной экономической зоны на Донбассе получило наименьшую поддержку. За это высказались 35,82% участников анкетирования, тогда как 64,18% выступили против.

Фото Pixabay

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