Для восстановления самоуправления Киева нужно отменить правки Януковича в закон о столице, — Гусовский

Настоящее самоуправление Киева юридически можно быстро вернуть, отменив правки Януковича. Такое заявление сделал кандидат в мэры Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский в эфире ток-шоу «Зворотній відлік. Місцеві».

«Нужно разделить исполнительный орган Киевского городского совета и государственную администрацию — точка! Это снимает все вопросы. Должен быть исполнительный орган Киевсовета, и его должен возглавлять городской голова. Государственная администрация — называйте его префект или просто юридический офис, который наблюдает за тем, какие решения принимает Киев, потому что это столица, и не представляют ли эти решения опасность», — сказал политик.

Речь идет о разграничении должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Ведь сейчас столица — единственный город в Украине, где у выборного представительного органа фактически нет собственного исполнительного органа, а городской голова полностью бесправен. Эта правовая коллизия тянется с 2010 года, когда президент Янукович своим указом от 16 ноября 2010 года N 1038/2010 единолично, без каких-либо консультаций с киевлянами, назначил Александра Попова главой КГГА, хотя избранным киевлянами мэром был другой человек.

Также правками Януковича были отменены районные советы в городе. Гусовский подчеркнул, что их необходимо восстановить как один из ключевых элементов самоуправления.

«Убежден, что районные советы должны быть возвращены Киеву, и в Киеве немало людей, которые готовы брать на себя ответственность и идти в районные советы. Это однозначно надо сделать», — считает политик.

Районные советы, по словам Гусовского, должны решать локальные вопросы там, где они возникают. Депутат райсовета должен отвечать за прорванные трубы во дворе, а депутат городского совета — за стратегию развития, инвестиции и так далее.

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