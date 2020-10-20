Пальчевский может консолидировать вокруг себя избирателей, разочарованных властью, — политолог

Мэрская кампания в Киеве по-своему интересна. Интрига второго тура сохраняется. Политолог Вадим Карасев прокомментировал на своей странице в Facebook возможности выхода основных претендентов во второй тур выборов мэра Киева.

По словам политолога, у Кличко сильная и стабильная позиция, но и сразу несколько сильных соперников.

«Здесь и Верещук, которая опирается на партийный ресурс „партии власти“, и Притула, кандидат с хорошим репутационным багажом и поддержкой со стороны оппозиционного „Голоса“. Эти кандидаты позиционируют себя как новые и модерновые. Что касается Пальчевского, то основная его фишка — это комбинация разных ресурсов. Имиджевого — оратор, полемик. Профессионального — подкован политически, эксперт в разных сферах. Организационного — быстрое формирование команды и создание партии с нуля», — написал Карасев.

Кроме того, эксперт рассказал, благодаря чему, по его мнению, Пальчевский может расширить круг своих приверженцев.

«Важен в украинской политике еще один ресурс — это умение политика вести за собой улицу. Возможно, принимая во внимание бэкграунд, Пальческий, но он пока себя в таком амплуа не проявлял», — отметил Карасев.

По словам политолога, оставшаяся неделя перед выборами покажет, кто сможет проявить скрытые силы и талант для решающего рывка.

«Кто сможет объединить вокруг себя активно настроенных киевлян, консолидировать скептично настроенных избирателей, показать себя сильным лидером?» — задается вопросом Вадим Карасев.

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