Марина Порошенко посетила инновационный парк Unit City

Марина Порошенко, первый номер избирательного списка «Европейской Солидарности» в Киевсовет, посетила инновационный парк Unit City и ознакомилась с его инфраструктурой, которая включает высокотехнологичные лаборатории, учебные и офисные кластеры, а также пообщалась со студентами школы предпринимательства и резидентами города.

«Все мы хотим видеть Киев действительно современной европейской столицей. Но это невозможно без качественного образования и медицины, развитой инфраструктуры, возможности трудоустройства, реализации каждого киевлянина, — подчеркнула Марина Порошенко. — Unit City — это место для поддержки талантов, инноваций и современных технологий. Прекрасная площадка для развития нашей молодежи. Здесь они могут постоянно повышать уровень своих знаний, работать в современных условиях, с использованием новейших технологий и становиться более конкурентными на рынке, выстраивать сеть контактов, которые помогут развиваться как отдельным работникам, так и целым компаниям».

Кроме того, госпожа Порошенко отметила, что «такие инновационные города — это инвестиция в человеческий капитал, а значит — инвестиция в будущее страны».

«Уверена, что только совместными усилиями местной власти и ответственного бизнеса мы сделаем Киев действительно европейской столицей», — заявила Марина Порошенко.

Unit City — первый в Украине инновационный парк, направленный на развитие проектов в сфере высоких технологий и креативных индустрий. А также один из крупнейших центров инноваций в Центрально-Восточной Европе, который привлекает в Украину инвесторов, партнеров и новые технологии со всего мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Порошенко призвала столичную власть закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты для дистанционного обучения, а также рассказала о местах в Киеве, с которыми у нее связаны особенные жизненные моменты.

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