21 октября 2020

21 октября 1520 года (то есть ровно 500 лет назад) в истории мореплавания произошло событие, навсегда вошедшее в учебники по географии. Небольшая флотилия под командованием испанского адмирала Магеллана (волею испанской короны назначенного губернатором всех неизвестных доселе европейцам земель, открытых им во время экспедиции) вошла в загадочный пролив и, продвигаясь между извилистыми его берегами, достигла просторов какого-то океана. Поскольку он встретил мореплавателей удивительной тишиной и необычайно ярким солнцем, Магеллан решил назвать этот океан Тихим. Через много лет пролив, по которому испанская флотилия достигла берегов океана, был назван Магеллановым.

А вот что предшествовало этому историческому событию. В марте 1518 года из испанского Вальядолида на поиски пролива в Южной Америке, позволяющего открыть более короткий путь из Европы в Индию и Индонезию (которая тогда именовалась Островами Прянностей), отправилась экспедиция, состоящая из пяти кораблей. При пересечении Атлантики «Тринидаду», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсьону» и «Виктории» благодаря придуманной Магелланом системе сигнализации удалось на всём пути ни разу не потерять друг друга из вида. В конце декабря кораблям адмирала, достигшим Ла-Платы и обследовавшим одноименный залив, обнаружить пролив, ведущий в «Южное море», так и не удалось. И тогда было принято решение перезимовать в бухте Сан-Хулиан.

Неожиданно для командования экипажи трёх кораблей, вымотавшиеся в результате безуспешных поисков, подняли бунт. Мятежные капитаны требовали возвращения в родную Испанию. Бунт был жестоко подавлен. После чего Магеллан оставил место зимовки и через два месяца мучительных метаний оказался возле узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако посланные вперёд разведчики через 4 дня вернулись с радостной вестью: найденный-таки пролив вёл к океану. Случилось это как раз 31 октября 1520 года.

А ещё несколько лет спустя, в сентябре 1522 года, в испанскую гавань Санлукар-де-Баррамеда вошло сильно потрёпанное судно. Истощенные и оборванные люди, сойдя на берег, опустились на колени и принялись целовать родную землю. Это были остатки экипажа корабля «Виктория», единственного судна из флотилии Магеллана, добравшегося до испанских берегов. Из 265 членов экспедиции на родину посчастливилось вернуться лишь 18 морякам. Сам легендарный адмирал погиб, вмешавшись в междоусобную войну между правителями островов, названных позже Филиппинскими. … Так закончилось первое в мировой истории кругосветное путешествие, имевшее огромное значение для науки. Экспедиция Магеллана, обойдя вокруг земли, подтвердила, что наша планета является круглой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.