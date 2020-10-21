Курс евро резко пошел вверх: что будет дальше
Курс гривни продолжает снижаться, причем стоимость евро растет гораздо быстрее, чем доллара. С понедельника, 19 октября, доллар поднялся в цене на 1 копейку, а евро — на 20 копеек. Так, 21 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,37 грн за доллар и 33,50 грн за евро. На наличном валютном рынке наблюдается схожая ситуация. С начала недели курс гривни к евро снизился на 25−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,26 грн, купить — по 28,45 грн; евро — сдать по 33,19 грн, купить — по 33,62 грн. Эксперты пояснили, с чем связаны текущие отличия в динамике курсов доллара и евро к украинской валюте.
— За неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,04−0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,25 грн до 28,37 грн (+0,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,33—28,35 грн до 28,34—28,36 грн (+0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,21—28,42 грн до 28,28—28,47 грн (+0,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,7%.
Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин заявил, что ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. По его словам, валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривни на прошлой неделе сократились до 1 млн долларов, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривни. Данилишин отметил, что чистая продажа иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке с начала октября составила почти 60 млн долларов, а с начала года — 1,3 млрд долларов.
В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3−28,5 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.
Другой эксперт объяснил, почему в последние дни рост курса доллара приостановился.
— По итогам вчерашних (вторник, 20 октября. — Ред.) торгов украинская гривня вернула потери понедельника, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С утра котировки демонстрировали рост курса доллара, но в конце торговой сессии государственный «Укргазбанк» вышел с крупным объемом валюты на продажу. В итоге курс доллара к гривне упал до уровня в 28,36 грн, а курс евро к гривне, наоборот, укрепился до отметки 33,51 грн. НБУ в торгах участия не принимал.
Кстати, нерезиденты вчера вновь выходили с покупками валюты. С начала года они сократили свои доли в портфеле облигаций внутреннего государственного займа на 36 млрд гривен. На текущий момент им принадлежат облигации на 78,75 млрд грн. В ходе последнего аукциона Минфина Украины в бюджет было привлечено 7,15 млрд грн.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера (20 октября. — Ред.) в парламенте и высказал весьма оптимистичную оценку нанесенного коронавирусом экономике Украине ущерба. Кроме того, недавно Международный валютный фонд (МВФ) представил позитивный прогноз по курсу украинской валюты к доллару США. По мнению аналитиков МВФ, до 2025 года мы не увидим курса выше отметки в 29 грн за доллар.
В ближайшие дни по курсу доллара к гривне ожидается его дальнейший рост к отметке 28,40 грн. По валютной паре евро — гривня не исключен подъем к уровню 33,65 грн за евро, — считает Андрей Гойлов.
Кстати, в Украине начали расти цены на горючее. Одной из причин подорожания нефтепродуктов на заправках является и девальвация гривни. Ведь, по подсчетам экспертов, каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»66
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