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Политика

Сергей Гусовский попросил украинцев соблюдать меры защиты на избирательных участках 25 октября

12:42 21 октября 2020
Сергей Гусовский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Кандидат на должность городского головы Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский призвал киевлян не пренебрегать возможностью сделать сознательный выбор из-за событий последних месяцев и ковида. Об этом он сообщил в своей видеопубликации.

«Ловили себя на мысли: „не пойду на выборы, потому что ковид и мой голос ничего не изменит“? Если да — вами пытаются манипулировать. В видео смотрите, почему этим манипуляциям нужно противостоять», — прокомментировал ситуацию политик.

Гусовский напомнил соотечественникам о врачах и военных, которые ежедневно защищают нас от всевозможных угроз.

«Давайте подумаем о том, что эти выборы — это не только выборы мэра Киева, это выборы Киевского городского совета. И, соответственно, они определят, каким политсилам киевляне доверят представлять свои интересы в течение 5 лет. И, между прочим, будет ли создано очередное монобольшинство», — уточнил Сергей Гусовский.

Ранее кандидат на должность городского головы Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский стал героем анимационного видеоролика, в котором в доступной форме объясняет соотечественникам, как нужно заполнить избирательный бюллетень, чтобы не испортить его.https://fakty.ua/358 232

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