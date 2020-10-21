Сергей Гусовский попросил украинцев соблюдать меры защиты на избирательных участках 25 октября
Кандидат на должность городского головы Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский призвал киевлян не пренебрегать возможностью сделать сознательный выбор из-за событий последних месяцев и ковида. Об этом он сообщил в своей видеопубликации.
«Ловили себя на мысли: „не пойду на выборы, потому что ковид и мой голос ничего не изменит“? Если да — вами пытаются манипулировать. В видео смотрите, почему этим манипуляциям нужно противостоять», — прокомментировал ситуацию политик.
Гусовский напомнил соотечественникам о врачах и военных, которые ежедневно защищают нас от всевозможных угроз.
«Давайте подумаем о том, что эти выборы — это не только выборы мэра Киева, это выборы Киевского городского совета. И, соответственно, они определят, каким политсилам киевляне доверят представлять свои интересы в течение 5 лет. И, между прочим, будет ли создано очередное монобольшинство», — уточнил Сергей Гусовский.
Ранее кандидат на должность городского головы Киева от партии «За майбутнє» Сергей Гусовский стал героем анимационного видеоролика, в котором в доступной форме объясняет соотечественникам, как нужно заполнить избирательный бюллетень, чтобы не испортить его.https://fakty.ua/358 232
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