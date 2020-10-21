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Политика

Под мэрией Киева прошла акция недовольных горожан

16:35 21 октября 2020
Акция под КГГА
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила «Перемога Пальчевського» .Как сообщает ее пресс- служба, к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы от недовольных киевлян на невыполненные обещания Виталия Кличко.

Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы якобы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполняет свои обещания.

Во время акции ее участники заявили о желании быть услышанными и избрать команду, которая реагировала бы на обращения граждан.

«Пальчевский предлагает реальные шаги улучшения жизни в Киеве — строительство новых станций метро, ​​садов, школ, больниц, надбавки к пенсиям», — заявил кандидат в депутаты от политической партии «Перемога Пальчевського» Александр Пабат.

По словам еще одного кандидата Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не смог решить многих проблем в отдельных районах города.

«Нам, киевлянам, стыдно за то, что в киевской власти есть коррупционеры и воры. Из-за своих схем и сделок у них нет времени на решение повседневных проблем в разных уголках Киева», — отметила Дегтярева.


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