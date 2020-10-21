Коррупционные схемы и отсутствие господдержки не дают развиваться отечественному производству

Высокие налоги и отсутствие доступного кредитования, а еще коррупционные схемы — главные препятствия для развития отечественного производства. Об этом сообщили руководители броварских предприятий во время встречи с лидером политической партии «За майбутнє» Игорем Палицей.

Глава правления ООО «Броварской алюминиевый завод» Сергей Шапран акцентировал внимание на неравных условиях для экспорта продукции.

«Более 40% нашей продукции идет на экспорт, и для нас очень важно иметь равные условия с производителями из стран Евросоюза», — отметил он.

Глава Киевской областной организации политической партии «За майбутнє» Ярослав Москаленко отметил, что на Киевщине также существует проблема получения земельных участков.

«Когда инвестор — иностранный или украинский — хочет вложиться в предприятие, он должен оформить земельный участок, подвести коммуникации. Это миллионы долларов только на коррупционные схемы. Наша сегодняшняя задача — дать возможность таким инвесторам получить от государства земельный участок с коммуникациями, подведенными за счет областного или государственного бюджета», — отметил он.

Глава политической партии «За майбутнє» Игорь Палица отметил, что государство должно поддерживать отечественного производителя, а не препятствовать ему. А также сказал, что государственная политика в Украине направлена ​​на благоприятные условия для иностранцев, а не для своих.

«Люди хотят работать, вкладывать деньги здесь, в Украине, а им это все запрещено — где-то коррупционными схемами, где-то законными. Пример хлебокомбината в Броварах: предприятие хотело развивать производство, но не может, потому мэр продал землю и прямо за забором комбината выросла многоэтажка. Наша позиция — экономический прагматизм. Мы защищаем экономику Украины, а не экономику тех, кто хочет нам продавать испанские овощи и фрукты, китайский алюминий или джавелины, вместо того, чтобы мы производили их на „Укроборонпроме“. Поэтому мы не пошли в политику. Мы пошли, чтобы изменить принципы. Чтобы у нас работали заводы, чтобы украинцы могли развивать производство, вкладывать инвестиции, чтобы люди имели работу», — подчеркнул Палица.

Напомним, 20 октября выступая с трибуны ВР Игорь Палица призвал народных депутатов голосовать за законопроекты, которые действительно нужны народу Украины, а не за то, что подсовывают из Офиса президента.

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