На Зеленского подали в суд, требуя запретить проведение опроса 25 октября
Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к президенту Владимиру Зеленскому об отмене инициированного им опроса на избирательных участках 25 октября. Истцом выступает житель Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба суда.
Также он требует обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября.
Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Тем временем кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассматривать другой, но аналогичный иск. Его подал один из кандидатов на должность мэра Киева, сообщает ГОРДОН.
Напомним, спонсором президентского опроса оказалась партия «Слуга народа».29
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