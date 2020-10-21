На Зеленского подали в суд, требуя запретить проведение опроса 25 октября

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к президенту Владимиру Зеленскому об отмене инициированного им опроса на избирательных участках 25 октября. Истцом выступает житель Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба суда.

Также он требует обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Тем временем кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассматривать другой, но аналогичный иск. Его подал один из кандидатов на должность мэра Киева, сообщает ГОРДОН.

Напомним, спонсором президентского опроса оказалась партия «Слуга народа».

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