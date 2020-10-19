22 октября 2020

В двух семьях, живших по соседству, росли сыновья практически одного возраста. Они всегда между собой дружили. На каком-то этапе у одного из мальчишек проявились проблемы с речью. Он начал заикаться. Отец второго мальчика за ужином обронил: «Что поделаешь, в семье не без урода…» По простоте душевной сын этого мужчины на следующий день рассказал своему другу о словах отца.

Когда тот пришёл домой в слезах и спросил у мамы, почему его физический недостаток все считают уродством, мудрая женщина сказала:

— Не обращай внимания, сынок. Ты у меня самый умный, самый лучший. Просто твои мысли так быстры, что язык не поспевает за ними.

С того дня он только и слышал от своих родных: «В семье не без таланта…» И вырос талантливым и успешным. И стал известным бизнесменом, вызывая зависть у старых приятелей своих родителей, по-прежнему живших по соседству.

Я вспомнил эту историю сегодня потому, что именно 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Праздником я бы его не назвал. Но важным для каждого из нас событием он уж точно является. И не только потому, что около 1% жителей Земли страдают заиканием. Каждому из нас наверняка приходилось сталкиваться с этим, сбивчиво отвечая на экзамене в школе, или признаваясь в любви любимой девушке, или подбирая слова на приёме у врача. Вот почему мы должны внимательнее и терпимее относиться к тем, для кого этот дефект речи стал проблемой.

Только не нужно делать из этого трагедию. Ведь правильно говорила мама нашего героя: «В семье не без таланта». Несмотря на заикание, выдающимися людьми стали Уинстон Черчилль и Мэрилин Монро, Исаак Ньютон и Брюс Уиллис. Мама Элвиса Пресли, страдавшего заиканием с детства, и в церковный хор его водила, и на музыкальные конкурсы юных талантов. Став звездой, Элвис уже и не вспоминал о своём дефекте речи. Зато всегда помнил о трогательной любви мамы Глэдис.

Британский король Георг VI был очень застенчивым человеком. Отчасти и потому, что заикался. Но за годы занятий дыхательной гимнастикой ему удалось от этого недостатка практически полностью избавиться. При этом в своём знаменитом радиообращении к народу он запнулся, произнося слово weapons. Когда логопед спросил, как это произошло, король ответил, что сделал это намеренно: «Иначе люди не поверили бы, что это был действительно я…»

Знаменитый комик Роуэн Аткинсон, мистер Бин, страдал заиканием с детства. Однако со временем сумел представить свой дефект речи как уникальный творческий стиль. При этом журналистам из Time признался, что, когда играет роль, замечает, как заикание порой просто куда-то улетучивается. То же самое происходило и с популярными актерами Джулией Робертс, кстати, обладательницей «Оскара», и её старшим братом Эриком. Занятия актерским мастерством на каком-то этапе избавило их от заикания полностью.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.