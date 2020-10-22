Нелегкий день: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 22 октября, — для многих этот день окажется нелегким, но будет довольно плодотворным. Избегайте споров и конфликтов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака. Астропрогнозы на день, неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Беритесь только за те дела, с которыми сумеете быстро справиться. Затевать сегодня что-либо долгосрочное не стоит. Уделите пристальное внимание здоровью и берегитесь травм.

ТЕЛЕЦ

Это хорошее время для реализации своих задумок, поиска дополнительного источника заработка. Новые знакомства помогут взглянуть на мир по-иному и изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ

Благодаря своему оптимистическому настрою сумеете добиться многого. Новые идеи откроют перед вами неплохие перспективы. На любовном фронте могут возникнуть небольшие трудности, старайтесь любым способом избегать конфликтов.

РАК

Не сидите сложа руки и не ждите с моря погоды. Если хотите достигнуть желаемых результатов, действуйте активно и напористо. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Нервное перенапряжение может стать причиной серьезного недуга.

ЛЕВ

Звезды предоставляют неплохую возможность укрепить свои позиции. Благодаря целеустремленности и решительным действиям сумеете достигнуть того, о чем давно уже мечтали. Проявите аккуратность при работе с электроприборами и режущим инструментом.

ДЕВА

Скорее всего, из-за происходящих событий придется менять свои планы и заниматься совершенно не тем, что наметили на этот день. Что бы ни случилось, не теряйте самообладания. Холодный ум и трезвый расчет помогут принять важные решения.

ВЕСЫ

За серьезные дела лучше браться в начале дня — это время окажется более продуктивным. Удачными будут переговоры. Велика вероятность получения интересного предложения, которое может открыть перед вами новые перспективы.

СКОРПИОН

Сегодня ваши выводы могут оказаться ошибочными и привести к нежелательным последствиям. Повремените с принятием важных и судьбоносных решений. День благоприятен для крупных приобретений, посещения салонов красоты.

СТРЕЛЕЦ

Неплохо пойдет работа над новыми проектами, также можно налаживать деловые контакты. Не исключено, что появится возможность сменить место работы. В этот день будут благоприятно складываться романтические отношения, некоторые могут получить предложение руки и сердца.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют сегодня со всей осторожностью отнестись к новым знакомствам и предложениям — есть риск быть обманутым. Займитесь вопросами, которые беспокоили вас в последнее время, сейчас сумеете решить их быстро и без проволочек.

ВОДОЛЕЙ

От того, с каким настроем вы возьметесь сегодня за дело, будет зависеть конечный результат вашей работы. Финансовое положение сейчас достаточно стабильное, так что можете позволить себе поход по магазинам. В семейных делах избегайте выяснения отношений.

РЫБЫ

Удача сейчас на вашей стороне, можете браться за осуществление задуманного. Проявите терпение в отношениях с окружающими, контролируйте свои эмоции и избегайте критики. День подходит для восстановления утраченных связей, не исключено, что удастся найти потерянную вещь.

Хорошего вам дня!

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