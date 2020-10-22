Зеленский уподобляется предшественникам рекордными темпами, — Михаил Ткач

Журналист «Схем» Михаил Ткач напомнил президенту Владимиру Зеленскому, что формат общения с четырьмя ведущими телеканалами активно использовали Петр Порошенко и Виктор Янукович.

«Президент, который обещал быть не похожим на других, становится похожим на других быстрее других», — пишет в соцсетях Михаил Ткач и припоминает популярную в советские времена песню о хоккее:



Звенит в ушах лихая музыка атаки…

Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь!

И всё в порядке, если только на площадке

Великолепная «четверка» и вратарь!

Суровый бой ведет ледовая дружина;

Мы верим мужеству отчаянных парней.

В хоккей играют настоящие мужчины,

Трус не играет в хоккей!



«Вы, наверное, видели такой формат на службе и в исполнении Януковича, и Порошенко. Как и другие недемократические прелести авторитаризма и известные опции злоупотребления властью, это действительно удобно. Удобно, когда гонишь одну цель: донести то, что хочешь (без лишнего дискомфорта) максимальной аудитории страны накануне важных событий для хорошего прохождения которых требуется лишь пиар. Президент, который одним из своих обязательств отмечал уменьшение влияния собственников-олигархов на свои телеканалы, взял и использовал это влияние», — пишет журналист.

Он сравнивает нынешнюю ситуацию с предвыборным обещанием Зеленского, грозившегося отдать государственные дачи «деткам». Однако после его избрания на дачах начали делать ремонт за бюджетные деньги, а потом туда переселился и сам президент с семьей.

«Потому и первое, и второе удобно. А быть реформатором и ломать систему — нет», — резюмирует журналист и напоминает заявление Зеленского, сделанное им в марте 2019 года в бытность кандидатом в президенты.

«У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль из каналов», — сказал Зеленский на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве в понедельник.

В. Зеленский отметил, что он сам и его команда из студии «Квартал 95» хорошо знают телевизионный бизнес, имеют опыт управления им. По мнению кандидата в президенты, вопрос недопущения влияния олигархов на новостную политику телеканалов должно регулировать Нацсовет по телерадиовещанию. Этот вопрос должен быть главным для этого органа, а не языковые квоты, как сейчас, считает Зеленский. Интерфакс 19.03.2019″.

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