Похоже, Путин стремится, чтобы в РФ все решилось силой и кровью, — Виталий Портников

В России новые законы о Конституционном суде лишают страну всякой надежды, что во власти могли остаться порядочные граждане. То есть когда режим будет рушиться, он будет рушиться вместе с государством. Об этом предупредил политический обозреватель Виталий Портников.

«Можно с уверенностью сказать о гибели российского конституционного правосудия. Но эта гибель началась даже не вчера. Дата отсчета — 1993 год, судороги российской демократии… Суд России оказался прочно встроен во властную вертикаль…

Когда судьи согласились с аннексией Крыма — хотя аннексия нарушала и саму Конституцию страны, и ее международные обязательства, и все законы, которые только можно было нарушить, — они тем самым продемонстрировали, что никакого Конституционного суда в России нет, а есть лишь откормленные преступники в мантиях.

Поразительно, что Путина не устраивал даже такой суд — это же нужно так бояться даже тени чужой независимости! И теперь у судей вообще не будет никаких прав. Они и собственного председателя теперь избрать не могут — это за них будет делать Путин…

Высказывание судьями Конституционного суда особого мнения показывало россиянам, что в стране еще остались честные юристы… Что после неизбежного краха мафиозного режима ее останутся какие-то незапятнанные профессионалы, способные возродить институции и служить праву, а не бандитам. И вот этого ощущения новое законодательство о Конституционном суде призвано людей лишить.

Путину и его подручным нужно убедить россиян, что никакой порядочности вообще не бывает. … Ничего хорошего в этом нет. Это означает, что когда режим будет рушиться, он будет рушиться вместе с государством. У граждан, которым надоест Путин, авторитетом не будет пользоваться ни одна из властных структур — примерно так, как это происходит сегодня в лукашенковской Беларуси. И все будет решено силой и кровью. Возможно, именно к этому Путин и стремится", — предупреждает Портников.

Фото Виталий Портников/Facebook

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