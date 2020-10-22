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Политика

От Киевсовета будет многое зависеть: киевлян призвали анализировать избирательные списки

12:56 22 октября 2020
Киевсовет
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В избирательных списках некоторых политических партий находятся представители «строительной мафии», которые контролируются определенной группой лиц. Об этом заявили участники ток-шоу на телеканале «Прямой».

В частности, народный депутат Гео Лерос призвал киевлян не голосовать за политические силы, в списках которых есть люди от так называемого «смотрящего» по Киеву, бывшего члена «молодой команды Черновецкого», бизнесмена Дениса Комарницкого.

По мнению Гео Лероса, эти партии «движутся в одной связке одними и теми же людьми».

«Это все — люди „смотрящего“, строительной мафии, которая существует в городе Киеве. Они движутся параллельно в трех силах. И после выборов, как я убежден, они сформируют коалицию в Киевсовете», — считает народный депутат.

Гео Лерос удивлен тем, что мэр столицы Виталий Кличко в этой ситуации бездействует и не хочет отстранить от избирательной гонки этих кандидатов в депутаты.

В свою очередь экс-глава Госэкоинспекции Украины, бывший нардеп Егор Фирсов убежден, что на нынешних выборах пытается взять реванш «строительная мафия», которая сформировалась еще во времена Леонида Черновецкого.

«Они торжествуют, они раскладывают в разные списки своих людей. Поэтому я хочу обратиться к киевлянам, чтобы они не велись на обертку. Чтобы они, приходя на участок анализировали команды от первого до последнего человека… От коалиции в Киевсовете будет многое зависеть — какие команды туда пройдут», — отметил политик.

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