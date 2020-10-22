Заявление Папы Римского о геях показалось странным, — Вася Обломов

Слова Папы Римского Франциска о том, что гомосексуалы имеют право на семью, противоречат официальной позиции Ватикана.

«В фильме про самого себя папа римский Франциск внезапно сказал: «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права».

Мне показалось это заявление странным. Ватикан, как государство с папой во главе, официально геев считает грешниками и никаких прав им давать не планирует. Католическая Церковь официально считает однополые отношения греховными, отказывает им в венчании и всячески порицает. Ни о какой «семье геев» у них речи быть не может. И вопрос даже не является дискуссионным. Значит, речь папы о других, светских государствах.

Но дело в том, что времена, когда церковь активно влияла на права граждан прошли, и сегодня она в лучшем случае несет ответственность за духовную жизнь прихожан, а не за светскую. Церковь не влияет на юридические аспекты положения геев в стране, в принятии законов не участвует и никому не может ни гарантировать гражданские права, ни лишать кого-то прав. Для того, чтоб заключить брак, развестись, усыновить или еще что-то в церковь идти не надо.

Если власти страны примут закон, разрешающий геям усыновлять детей, церковь никто спрашивать не будет. Так, кстати, в свое время случилось и с самим папой Франциском, когда он написал гневное письмо, выступая против (!) легализации однополых браков в его родной Аргентине. В ответ был вежливо послан президентом, а письмо его сравнили со средневековой инквизицией. Так это работает.

В ведомстве католической церкви сегодня остались венчания, исповедь и прочие их собственные религиозные ритуалы. И, как я и сказал, в самой католической церкви по факту никто ничего в отношении гомосексуализма менять не собирается. Рассуждая о «гражданских союзах геев», правах на семью и юр защиту, папа Франциск не представляет позицию церкви (церковь против семей из геев), не несет никаких конструктивных решений (он не может гарантировать никому права), а занимается каким-то антирелигиозным нелепым популизмом. Он вообще много странного наболтал за свое папство. То он призывал извиняться перед геями (за Соддом и Гоморру тоже?), то вдруг выступал против «гей лобби» (а как же права геев?). Про изменение позиции церкви, впрочем, речи у него самого никогда не шло. Все было вот в таких общих формулировках и интервью. Никакой конкретики.

И здесь вопрос. Как вы считаете, Должна ли церковь поступаться с принципами и подстраиваться под изменяющуюся общественную мораль в надежде на новых прихожан? Или она сама должна быть моралью? Причем, моралью не людей, а Бога, которая не меняется столетиями. Должна ли она идти за прихожанами или должна вести за собой? Угождать им или требовать жесткого соблюдения правил и норм?

Как Вы считаете?" — спрашивает Вася Обломов.

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