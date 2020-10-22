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Политика

Умение работать с улицей: политолог о лидере партии «Перемога Пальчевського»

15:59 22 октября 2020
акция возле мэрии Киева
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Избирательная кампания приближается к финишу. Финальные дни всегда самые ответственные: можно легко приобрести новых сторонников или же, наоборот, потерять последователей. В среду, 21 октября, под Киевсоветом прошла акция, о которой написал политический аналитик Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

«Что в Киеве? Прошла масштабная акция под Киеврадой, людей на которую собрала партия „Перемога Пальчевського“. Умение работать с улицей тоже показывает сплоченность команды и организаторские способности лидера. К сожалению или к счастью, других таких акций от кандидатов я не припомню, видимо, с экранов телевизоров удобнее вести кампанию», — написал Андрей Бузаров.

Также политолог прокомментировал слухи о возможной отмене второго тура выборов мэра Киева.

«Вряд ли отменят второй тур, потому в связи с этим, смогут ли оппозиционные к Кличко силы объединиться, является ключевым вопросом в Киеве после 25 октября», — считает Бузаров.

Напомним, 21 октября киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями, которых собрали более 100 тысяч.

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