«Электоральное цунами»: Кернес на выборах в Харькове повторяет успех Зе-команды 2019 года

Политсила харьковского градоначальника «Блок Кернеса — Успешный Харьков!», согласно соцопроса, имеет шансы создать свое монобольшинство в городском и областном советах, а сам Геннадий Кернес на выборах мера Харькова не оставляет шансов конкурентам. Такие данные обнародовал Институт социально-политического проектирования «Диалог».

Так, согласно исследованию, проведенному по заказу Института социально-политического проектирования «Диалог» с 5 по 11 октября, Кернеса готовы поддержать 68.8% опрошенных. Его ближайший конкурент Александр Фельдмана, кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», набирает 6.3% поддержки.

На выборах в городской совет политсила «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» также уверенно лидирует с 48,5% поддержки. По сравнению с маем этого года политсила нарастила симпатии избирателей на 12%.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» с 46,1% голосов поддержки. Существенно отстают в рейтинге «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту партию готовы поддержать 13,3% опрошенных. Блок экс-губернатора Харьковщины Юлии Светличной «Разом!» получил 9,2% поддержки. За ним следует партия «Слуга народа» с 6,9% поддержки.

«В Харькове предсказуемо на выборах побеждает Геннадий Кернес со своим именным блоком. Что удивляет — так это цифры его поддержки и отрыв от конкурентов. Если брать чисто арифметически, без привязки к персоналиям, то ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его «Слуги народа», — написал в блоге на сайте «Корреспондент» директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

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