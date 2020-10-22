СБУ провела обыски в офисах ГАСИ и компаний нардепа Столара, — СМИ

Масштабная спецоперация СБУ направлена в отношении «строительной мафии». Обыски были проведены в помещении ГАСИ, в офисах и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу. Об этом сообщает сайт «delo.ua».



По информации издания «Деловая столица», якобы операция прошла в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадима Столара, которого в СМИ называют «смотрящим» за Киевом.

Кроме того, как пишет «Цензор», в этом деле якобы фигурируют экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат — сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании Building Development Holding.

«Также стало известно, что обыски проводились у известного застройщика, собственника компании SAGA Development Андрея Ваврыша. СБУ интересовалась деятельностью друга Ваврыша, бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана», — говорится в материале «delo.ua».

Ранее обыски прошли в компаниях, якобы связанных с народным депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром, и со «смотрящими» за ГАСИ братьями Юрием и Алексеем Горовыми.

В ГАСИ не комментируют ситуацию, но как пишет «delo.ua», в офисах была изъята документация, компьютерная техника, а также «черная» бухгалтерия и крупные суммы наличных денег.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что СБУ расследует дело об участниках организованной преступной группировки, в котором фигурируют многие сотрудники ГАСИ.

«СБУ расследует дело о так называемых „бэк офисах“, которые подконтрольны коммерческим структурам и которые выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ», — сообщил сайт «delo.ua».

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