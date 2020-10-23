Андрей Пальчевский предложил зарабатывать на историческом капитале, — экономист

Киев должен стать «городом мастеров». Иначе как крупный урбанистический центр он будет развиваться лишь до тех пор, пока есть ресурс в провинции. Такое мнение озвучил экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, о проблемах Киева говорят многие политики и эксперты, однако, как заработать деньги на их решение, знают не все.

«Но как заработать деньги на все это, ведь у нас нет отлаженной машины „экономики мегаполиса“, чтобы просто „черпать“ оттуда ресурсы в бюджет. Эту машину еще только предстоит создать совместно с креативным бизнесом и жителями столицы, чтобы построить креативный город с современной экономикой», — написал эксперт.

Также он отметил идеи, которые предложила внедрять в столице партия Андрея Пальчевского «Перемога Пальчевського».

«Это зарабатывание на историческом капитале, развитие „мягкой“ инфраструктуры и креативного класса, „цифровой Крещатик“ для предпринимателей в виде городской торговой площадки, системная компенсация процентной ставки для МСБ и ипотеки для населения до уровня 3%, городской центр трансферта инноваций, инвестиций и кредитования, технологические парки на базе наиболее перспективных научных институтов, учебных заведений и промышленных предприятий», — перечислил эксперт.

По мнению Алексея Куща, столичная власть способна видеть будущее Киева только в контексте торговых центров, однако превращение города «в один сплошной базар ни к чему позитивному не приведет».

По его словам, во время пандемии не были обеспечены бесплатными средствами индивидуальной защиты и антисептиками киевские школы, детские садики, метро и социально незащищенные слои населения. Не говоря уже о дополнительных городских выплатах на период карантина.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter