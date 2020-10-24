Все может сложиться не так, как хотелось бы: гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака

Только благодаря целеустремленности и настойчивости удастся достигнуть желаемых результатов

ОВЕН

Если хотите добиться успеха, будьте готовы рисковать и многое поставить на карту. Не стесняйтесь проявлять настойчивость и требовательность, отстаивая свою точку зрения. День благоприятен для сердечных дел, не исключены романтические знакомства.

ТЕЛЕЦ

В целом неплохой день. Можно назначать важные встречи, заниматься поиском единомышленников. Нынче ваше финансовое положение может ухудшиться. Не потакайте своим слабостям и не тратьте деньги на ненужные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ

Задумайтесь о путях дальнейшего роста, сейчас вы имеете все шансы добиться впечатляющих успехов. Прислушивайтесь не только к своей интуиции, но и к советам опытных коллег. На личном фронте вас могут ждать приятные сюрпризы.

РАК

В этот день не все может идти так гладко, как вам бы того хотелось. Придется приложить немало усилий для достижения поставленных целей. Это хорошее время для восстановления утраченных связей, доверительных бесед и признаний в любви.

ЛЕВ

Будет довольно трудно добиться желаемых результатов. Старайтесь правильно расставить приоритеты, чтобы все успеть в срок. Логика и дар убеждения станут вашим главным оружием в борьбе с недоброжелателями.

ДЕВА

Собственная интуиция поможет разобраться в ситуации и провести работу над ошибками. Возможно получение приятной новости издалека. Обратите внимание на свой рацион, избегайте острой и жирной пищи.

ВЕСЫ

Вам захочется встряхнуться самому и встряхнуть окружающих. Близкие могут скептически отнестись к вашим затеям, что может привести к некоторому напряжению в отношениях. Не обижайтесь, постарайтесь конкретнее объяснить, чего вы от них хотите.

СКОРПИОН

Старайтесь сейчас внимательно слушать, чтобы много чего интересного и важного не пропустить мимо ушей. Иначе могут возникнуть некоторые осложнения в решении поставленной перед вами задачи. В делах амурных не требуйте от любимого человека слишком многого.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день для начала сложных проектов, требующих серьезного подхода. Сейчас у вас есть все необходимые составляющие для успеха: отличные идеи, целеустремленность, упорство и терпение. Можете рассчитывать на помощь единомышленников.

КОЗЕРОГ

Гороскоп советует проявить особую осторожность тем, кто имеет дело с деньгами (особенно чужими) и важными документами. Будьте внимательны к любым мелочам, чтобы не допустить серьезной ошибки. Людей творческих сегодня непременно должно посетить вдохновение.

ВОДОЛЕЙ

Нынче вы будете находиться под пристальным вниманием окружающих, не все из которых будут вам симпатизировать. Ведите себя уверенно и непринужденно, просто выполняйте свои прямые обязанности. Таким способом сумеете одержать верх над недоброжелателями.

РЫБЫ

В этот день поддержка близкого человека окажется очень кстати при решении сложной и довольно запутанной ситуации. Сейчас ваше самочувствие может напрямую зависеть от состояния эмоционального фона, поэтому старайтесь избегать негатива.

Хорошего вам дня!

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