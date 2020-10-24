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Политика

"Мне не повезло": выписавшийся из больницы Корниенко рассказал, как тяжело переболел коронавирусом

8:04 24 октября 2020
Корниенко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, переболевший коронавирусом, сообщил в Facebook, что его выписали из Александровской больницы, где народный депутат провел 16 дней.
По словам Корниенко, ему не повезло — болезнь протекала очень тяжело. Несколько дней ему пришлось пробыть в отделении интенсивной терапии.

«Обо мне заботились несколько врачей, благодаря чему я достаточно быстро начал выздоравливать. Сейчас со мной, моим здоровьем все в порядке: ПЦР-тест — отрицательный», — сказал нардеп, отметив, что продолжит реабилитацию дома.

Ранее Корниенко признал, что вел себя неосмотрительно, не всегда придерживался санитарных правил — «грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками». После выздоровления нардеп призвал украинцев соблюдать дистанцию, носить маски, пользоваться санитайзерами. В случае возникновения симптомов болезни, нужно обязательно обращаться к медикам, не заниматься самолечением.

Напомним, фото из больницы в середине октября опубликовал и нардеп Николай Тищенко, заявив, что чувствует себя «как танк, которому подбили гусеницу». Спикер Рады Дмитрий Разумков 19 октября сообщил, что в парламенте коронавирусом болеют или уже переболели 60 народных депутатов. В связи с этим народные избранники ушли на карантин.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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