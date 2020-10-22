25 октября 2020

Ровно 50 лет назад, в октябре 1970 года, в мировой прокат вышел фильм английского режиссёра Кена Хьюза «Кромвель». И уже вскоре на Московском международном фестивали приз за лучшую мужскую роль был присуждён Ричарду Харрису, сыгравшему в этой картине главную роль. Ричарда Сент-Джона Харриса, которому в том же октябре исполнилось 40 лет, вообще все вокруг считали баловнем судьбы. Ещё бы. Уже за первую свою роль в фильме «Эта спортивная жизнь», где Харрис сыграл регбиста Фрэнка Мэчина, он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Затем была целая серия успешных ролей в фильмах «Камелот», где Харрис сыграл короля Артура, «Гладиатор», где ему досталась роль императора Марка Аврелия, «Красная пустыня» (поставленная знаменитым режиссёром Антониони).

Все эти его успехи были тем невероятнее, что скромному парню из маленького ирландского городка Лимерик ничего подобное даже не снилось. Отец хотел, чтобы сын стал продолжателем семейного бизнеса, сам Ричард увлекался игрой в регби и даже подавал в спорте большие надежды. Но судьба распорядилась по-другому. Вынужденный покинуть спорт из-за раннего заболевания туберкулёзом, юноша неожиданно для себя увлёкся актёрским мастерством и решил посвятить этому всю свою жизнь. Правда, поначалу ему не везло. В Королевскую академию драматического искусства в Лондоне поступить не удалось. В центральной школе речи и драмы парню тоже отказали, сославшись на возраст (ему к тому времени было уже 24 года). Но настойчивость Харриса и его невероятное упрямство достигать цели любой ценой результат всё-таки дали. Через год он стал студентом Лондонской академии музыкального и драматического искусства, окончив которую устроился на работу в театре.

Кстати, следует заметить, что он прекрасно пел. В «Камелоте» Харрису удалось столь успешно продемонстрировать свои превосходные вокальные данные, что вскоре после этого ему предложено было записать несколько сольных дисков, разлетевшихся мгновенно.

А затем наступило творческое затишье, продолжавшееся довольно долго. И вывела популярного актёра из этого состояния внучка! Малышка, узнав о том, что дедушка отказался от предложенной ему роли верховного чародея Дамблдора в только что начавшей тогда сниматься киноэпопеи о Гарри Поттере, так долго и упорно уговаривала Харриса, что он вынужден был всё-таки согласиться. В двух первых сериях образ седобородого Дамблдора, воплощённый замечательной игрой умудрённого и жизненным, и творческим опытом Харриса, запомнился многим зрителям. В последующих сериях эту роль исполнял уже другой актёр. 25 октября 2002 года Ричарда Харриса не стало… На одной из площадей небольшого ирландского города Килки стоит памятник Ричарду. Статую установил давний друг актёра Мануэль Ди Люсия. Говорят, сходство, которого скульпторам удалось добиться по фотографиям Харриса, просто невероятное. Так что, по большому счёту, никуда он от своих поклонников и не уходил.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.