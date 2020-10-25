«Я поддерживаю всех беларусов с требованиями Народного Ультиматума», — Тихановская

Если требования не будут выполнены, беларусы начнут национальную забастовку

«Сегодня беларусы выходят на улицы с Народным Ультиматумом. У него три требования:

1. Требуем остановить насилие на улицах полностью.

2. Требуем освободить политзаключённых.

3. Требуем Лукашенко объявить о своём уходе.

Сегодня в 23:59 срок Народного Ультиматума истечёт, и если требования не будут выполнены, беларусы начнут национальную забастовку.

Сегодняшнее воскресенье — день выбора. Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников. Каждый чиновник сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму. Это непростой выбор, ведь он требует подвергнуть риску собственные понятные и осязаемые блага ради блага всей страны.

Тот выбор, который предстоит вам сегодня, мирные беларусы совершили ещё 9-го августа. С того дня привычная жизнь закончилась, кто-то потерял работу, кто-то потерял свое здоровье и даже своих родных. С того дня беларусы платят огромную цену за каждый день, когда вы не решаетесь встать на их сторону. И при этом мирно и с огромным достоинством доносят свою позицию. Это народ, служить которому — честь.

Я поддерживаю всех беларусов, которые сегодня выйдут на улицы с требованиями Народного Ультиматума. И поддержу каждого чиновника и сотрудника силовых структур, который выразит солидарность с народом в этот день. Вместе мы сильнее любого режима. Вместе мы вернём в Беларусь закон", — заявила Светлана Тихановская.

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