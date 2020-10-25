«Я уже знаю первые результаты экзит-поллов. В двух случаях у меня отпала челюсть», — Роман Шрайк
Блогер Роман Шрайк удивился первым результатам экзит-поллов
«Сегодня у меня сложный день.
Я уже знаю первые результаты экзит-поллов по 12 крупным городам и округу 208. Но не могу их публиковать.
Могу только сказать, что есть неожиданные результаты, а в двух случаях у меня отпала челюсть. Но это только первые прикидки, к 20−00 все может нормализоваться.
«Ночь выборов» будет на телеканале «Украина 24». Сразу после закрытия участков начнется объявление результатов.
Может получиться оперативно после их объявления в эфире публиковать тут, но пока не уверен, что смогу.
Звонить и писать мне, пожалуйста, не надо. Ничего никому не скажу", — пишет блогер.
Фото из открытых источников
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