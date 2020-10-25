Появился экзит-пол по Киеву: во второй тур с Кличко выходит Попов

Обнародованы первые результаты экзит-пола, который проводили на выборах в Киеве представители «Савик Шустер студии» совместно с телеканалом «Украина 24».

Судя по обнародованным данным, во второй тур выборов мэра выходят действующий городской голова Виталий Кличко (набрал 45,93% голосов избирателей) и кандидат от «Оппозиционной платформи-За жизнь» Александр Попов (9,62%). Кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук поддержали 8,53% избирателей, от «Батькивщины» Алексея Кучеренко — 7,82%, и, наконец, выдвиженец партии «Голос» Сергей Притула заручился поддержкой 7,27% избирателей, принявших участие в голосовании.

На выборах в Киевсовет побеждает «УДАР Виталия Кличко» (19,74%), также в ТОП-5 входят «Европейская солидарность» (17,76%), «Слуга народа» (10,28%), «Батькивщина» (8,61%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,27%).

При проведении анализа результатов экзит-пола были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Предельная погрешность не превышает 1.9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, в Киеве фиксировалось большое количество нарушений в «день тишины» перед местными выборами.

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