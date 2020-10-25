Экзит-пол по Харькову показал победу Кернеса

В Харькове действующий мэр Геннадий Кернес выиграл выборы с результатом 57,90%. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, который проводили «Савик Шустер студия» и телеканал «Украина 24».

Ближайший соперник Кернеса, представитель «Оппозиционной платформи-За жизнь» Александр Фельдман заручился поддержкой 12,12% избирателей, а действующий губернатор Алексей Кучер — 11,98%. Замыкают первую пятерку выдвиженец «Европейской солидарности» Олег Абрамичев (6,23%) и представитель «Блока Светличной Вместе» (4,51%).

В Харьковский городской совет проходят представители «Блока Кернеса — Успешный Харьков» (39,52%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (16,99%), «Слуги народа» (12,39%), «Европейской солидарности» (9,17%) и «Партии Шария» (6,41%).

Предельная погрешность не превышает 1.9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес до сих пор остается в берлинской клинике «Шарите», где долечивает осложнения после ранения легкого.



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