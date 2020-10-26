«Сегодня начинается Народная Забастовка», — Светлана Тихановская

С 26 октября в стране объявлена всеобщая стачка

«Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка — следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

Беларусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.

И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день. Ведь забастовка госпредприятий — это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний — проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно. Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны", — заявила Светлана Тихановская.

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