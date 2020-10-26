Поступления в бюджет от Одесской таможни за сентябрь-октябрь самые большие за 2019–2020 годы, — Пудрик

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет от Одесской таможни за сентябрь и октябрь являются самыми большими за 2019−2020 годы. Об этом заявил отстраненный 21 октября от должности исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик в интервью агентству «РБК-Украина».

«Уволили — это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шести вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне», — заявил чиновник в интервью.

В целом, по его словам, решение удивило, особенно учитывая показатели работы Одесской таможни.

«Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн», — сказал Пудрик.

Кроме того, он добавил, что в октябре, по предварительным прогнозам, при сохранении существующей динамики, в госбюджет тоже должно быть перечислено 3,7−3,8 млрд грн, что соответствует поступлениям октября прошлого года.

«Надеюсь, что все точки над „і“ расставит время. Жизнь не начинается и не заканчивается должности. Тем более что я остаюсь в Одесской таможне, где считаю за честь работать на любой должности», — подчеркнул Пудрик.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, который занимал должность ровно два месяца.

22 октября Кабинет министров назначил нового исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы. Вместо Андрея Павловского выполнять обязанности руководителя Гостаможни теперь будет Евгений Ентис. Это уже четвертый руководитель таможни за год.

Пудрик в марте 2020 года получил решение суда о восстановлении в должности. С 2019 года по март 2020 был и. о. проректора Национальной академии фискальной службы.

Ранее политический эксперт Константин Бондаренко заявил, что пребывание Пудрика в должности руководителя Одесской таможни может быть невыгодно контрабандистам.

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