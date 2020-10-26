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Политика

Представитель «Слуги народа» возглавит каждую шестую ОТГ в Украине

18:32 26 октября 2020
Александр Корниенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

15% должностей председателей объединенных территориальных громад в Украине получат кандидаты от партии «Слуга народа». Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, проведенного партией, сообщает пресс-служба.

Как отметил глава политсилы Александр Корниенко, согласно обработанной информации из 17 областей, представители партии возглавят 146 ОТГ. Кроме того, по его словам, партия «Слуга народа» стала национальным лидером по количеству мандатов в областных — 20% и районных советах — 17%.

Также, по параллельному подсчету, на довыборах в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области кандидат от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько опережает конкурента приблизительно на 1400 голосов.

Корниенко подчеркнул, что, несмотря на зафиксированные нарушения и низкую явку — 36,88%, выборы прошли демократично и соответствовали действующему законодательству. Это подтвердили и общественные организации «ОПОРА» и «Комитет избирателей Украины». Также уровень организации избирательного процесса высоко оценили послы стран Большой семерки и представители международных организаций.

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