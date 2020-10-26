28.26 / 28.45 33.23 / 33.62
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В «Слуге народа» рассказали, какой из «вопросов Зеленского» Рада рассмотрит первым

18:45 26 октября 2020
Сессионный зал Рады

Нардепы фракции «Слуга народа» собираются имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, и хотят начать с сокращения количества парламентариев. Как передает Укринформ, об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали. Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что этот вопрос даже, возможно, на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля. Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией», — сказал нардеп.

Он также отметил, что сокращение количества депутатов до 300 уже признано Конституционным судом соответствующим основному закону государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

353

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Сергей Глушко

Объявилась новая любовница Тарзана

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

На месте крушения

Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер