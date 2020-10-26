В «Слуге народа» рассказали, какой из «вопросов Зеленского» Рада рассмотрит первым

Нардепы фракции «Слуга народа» собираются имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, и хотят начать с сокращения количества парламентариев. Как передает Укринформ, об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали. Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что этот вопрос даже, возможно, на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля. Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией», — сказал нардеп.

Он также отметил, что сокращение количества депутатов до 300 уже признано Конституционным судом соответствующим основному закону государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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