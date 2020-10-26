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Политика

Второго тура голосования в Киеве не будет: назван победитель

22:10 26 октября 2020
Киевсовет

В результате местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября, в Киеве побеждает действующий мэр Виталий Кличко.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале пишет, что уже обработано 99,5 процентов протоколов с мокрыми печатями. За Кличко высказались 364 683 горожанина, это 50,6 процента.

На втором месте — экс-глава КГГА Александр Попов от ОПЗЖ, он набрал 9,5% голосов. Затем идет Сергей Притула (7,8%), Алексей Кучеренко (6,3%), Ирина Верещук (5,4%), Андрей Пальчевский (5,3%).

По информации журналистки, в городской совет Киева проходят партии «Удар» и «Европейская Солидарность», у них по 20%, «Единство» — 8,6%; ОПЗЖ — 7,7%; «Батьківщина» — 7,4%; «Слуга народа» — 7,4%; «Голос» — 5,9%.

Партия «Победа Пальчевского» набирает пока 4,4% и не проходит в Киевсовет.

Напомним, по данным экзит-поллов, победу в первом туре обеспечили себе также мэры Харькова, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Чернигова и Тернополя.

Фото «КиевПравда»

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