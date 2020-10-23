27 октября 2020

О ворах и грабителях в последнее время говорят и пишут так часто, что и я решил сегодня коснутся этой популярной нынче темы. Тем более, что и повод нашёлся весьма убедительный — в этот день, 27 октября 1901 года, в Париже произошло событие, вошедшее в историю криминалистики как первый в мире случай ограбления с использованием автомобиля. Ограбив ювелирный магазин в центре французской столицы, группа молодых людей в масках спокойно села в ожидавший их поблизости автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. Преследовать их никто даже не пытался, ведь угнаться за новинкой автопрома на полицейской лошади или велосипеде было практически невозможно.

Сейчас подобными ограблениями уже никого, конечно, не удивишь. Налёты на ювелирные магазины, на банковские отделения и почтовые поезда, в прежние годы перевозившие ценные грузы, уже давно стали классикой криминального жанра. Достаточно только вспомнить знаменитых Бонни и Клайда, американскую парочку, вызывавшую своими дерзкими ограблениями восторг не только у малообеспеченной публики, но и даже у видавших виды опытных сыщиков. Да что там далеко ходить за примерами. Вон наша отечественная Сонька-Золотая ручка в своё время столько легенд о себе породила, что они до сих пор не сходят со страниц детективных и исторических романов.

Кстати, о Соньке. Она ведь прославилась не только изощрёнными фантазиями, позволявшими совершать немыслимые преступления. Например, когда, пригласив к себе домой ювелира с драгоценностями, которые она якобы собиралась купить, Сонька завела его в кабинет мужа-психиатра, вызвавшего санитаров и сдавшего им «какого-то буйно помешанного, требовавшего огромные деньги за какие-то бриллианты». Сонька славилась ещё ещё и редкой сердобольностью. Так, однажды, узнав о том, что в отеле она украла 5 тысяч рублей, принадлежавших многодетной вдове погибшего чиновника, Сонька телеграфом вернула всю сумму до последней копеечки убитой горем женщине. А, застав в другом отеле спавшего молодого человека, рядом с которым лежал револьвер и записка о том, что он вынужден уйти из жизни, поскольку вернуть растраченные им 300 рублей, отложенные родителями на лечение его сестры, нет никакой возможности, Сонька оставила ему 500 рублей и тихо покинула номер.

Среди множества историй на эту тему несколько актуальным мне показалось повеление Петра Первого подготовить указ о пресечении случаев хищения высшими должностными лицами государства. Каждый, кто украдёт хотя бы верёвку, гласил проект указа, будет на той же верёвке повешен. «Неужели, ваше величество, вы собираетесь остаться без своего ближайшего окружения?» — вкрадчиво спросил государя генерал-прокурор Ягужинский. Пётр громко рассмеялся и распоряжение своё отменил.

Говорят, что легендарная Бонни в школе была одной из лучших учениц и славилась умением сочинять стихи. Так вот, за несколько недель до казни она передала своей матери короткое четверостишие, отражающее суть вопроса, обсуждаемого нами сегодня:

Тем, кто живёт, как ты или я,

Всегда суждено проиграть,

На чём ни пришлось бы бежать от погони,

Из чего не пришлось бы стрелять…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.