Ни одна из парламентских партий не получила должность мэра облцентра, — политолог

Утверждение, что партия «Слуга народа» не получила ни одной должности городского главы областного центра — искусственное и спекулятивное, ведь ни у одной из парламентских партий нет хотя бы одного такого мэра. Об этом сообщил политолог Валентин Гладких во время пресс-конференции политических экспертов относительно результатов местных выборов.

Так, согласно предварительным данным параллельного подсчета голосов, проведенного «слугами народа» после обработки результатов с 49% участков, политсила может получить 20% мест в областных советах, 17% - в районных, что является самым высоким показателем среди всех партий. Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко.

Также кандидаты от «Слуги народа», согласно обработанный информации в 17 областях, получат 146 мест глав ОТГ, что составляет 15% (данные из остальных областей еще не высчитаны).

«Определенные политические силы владеют несколькими телеканалами в Украине, поэтому освещение хода и результатов местных выборов в информационном пространстве происходило далеко не на паритетном уровне. При подведении итогов каждая политическая сила заявляет, что именно она выиграла выборы», — отметил Гладких.

По его словам, разные партии будут находить критерии, которые им нравятся и которые позволят говорить о собственной победе.

«Аспект, на котором будут спекулировать, — мэры областных центров, где „слуги“ не получили ни одного мэра в областных центрах, что у меня вызывает встречный вопрос: а кто из парламентских политических партий получил мэров хотя бы одного города? Никто! В большинстве случаев это будут представители местных элит, поддержанные региональными партийными проектами», — подчеркнул Валентин Гладких.

Политолог отметил, что следует учитывать не только городских голов областных центров.

«У нас также есть города, где также есть мэры, и это тоже нужно учитывать. Есть главы поселковых и сельских советов», — добавил он.

Политический эксперт отметил, что нет предпосылок для переформатирования коалиции или досрочных парламентских выборов.

«Основная победа в том, что выборы состоялись — спокойно и бесконфликтно. Надеюсь, результаты установят в максимально короткие сроки, не будет никаких споров или скандалов. И страна наконец вернется к нормальному функционированию», — сказал Гладких.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы. Выбирали депутатов сельских, поселковых, городских советов громад, а также сельских, поселковых, городских голов и старост. Волеизъявление впервые прошло по новому Избирательному кодексу, который учитывает новое территориально-административное деление страны. В частности, в Украине произошло укрупнение районов: вместо 490 их теперь 136. В территориальных громадах, где более 10 тысяч избирателей, голосование прошло по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. В меньших громадах в органы местной власти выбирали по мажоритарной системе.

Фото boryslavrada.gov.ua



153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter