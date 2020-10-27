Белорусов, которые вышли на протесты против режима Лукашенко, ожидает незавидное будущее. А сама Беларусь станет для своих жителей «европейской КНДР». Так считает заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR журналист Айдер Муджабаев

Протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 10 августа и сейчас уже переросли в общенациональную забастовку, к которой призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Мне всегда очень грустно, когда мои прогнозы сбываются, ведь они процентов на 90, учитывая то, что происходит, — плохие. В Беларуси все закончится очень плохо для НАСТОЯЩИХ людей. Их будут бить, убивать, сажать, их будут «пропадать»; это все, что умеет маньяк и серийный убийца Лукашенко, он вовсе не комедийный и беспомощный персонаж.

Да, он был растерян первые дни, неделю, может быть, две, но потом получил гарантии Путина и уверенно начал и продолжит душить. Пока не опасные для него мирные протестующие ходят с цветами/шариками, опасные (все они уже переписаны КГБ) — приговорены. С каждым днем их в протестах будет становится все меньше. Забастовщиков из числа «простых людей» тупо, как всегда, запугают.

И Беларусь — на самом-то деле до сих пор Белоруссия — станет для своих жителей форсированной моделью русского рейха, такой европейской КНДР. Это особенно обидно осознавать, потому что мои прогнозы — это не какие-то «откровения», а простая логика. Я не умный, просто не розовый и логичный. Это не философия — математика.

Повторю то, что говорил с самого начала реально протестным белорусам. Бегите. Куда угодно. Время революции, судя по «мирным протестам», в вашей стране еще не пришло. Общество детское, наивное, пророссийское, оно физически не дозрело. Русский рейх и его местная ипостась достаточно сильна, чтобы уничтожать реально опасных, уничтожать их одного за другим, методично, по списку и каждый день. Когда их совсем не будет, протесты «возглавят» коллаборанты, которые сдадут уже всех.

Простите, это, конечно, очень грустное, совсем не модное мнение, меня за него проклинают уже три месяца, но оно является правдой", — написал Муджабаев в Facebook.

Эксклюзивное интервью с журналистом Айдером Муждабаевым читайте на сайте «ФАКТОВ».

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