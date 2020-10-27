Цена газа для населения резко пошла вверх

По всей Украине начинается отопительный сезон, а вместе с ним будут расти и тарифы на тепло. Тем более что уже с ноября заметно подорожает газ, являющийся главной составляющей в себестоимости отопления. О подорожании голубого топлива предупреждают поставщики.

«Стоимость газа в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах»

В частности, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% - до 6,33 грн за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Эта цена действительна для потребителей, которые используют пакет «Месячный». В рамках пакета «Годовой» цена составляет 6,45 грн за кубометр.

Вслед за «Нафтогазом» свои тарифы пересмотрели и другие поставщики голубого топлива. В результате, по расчетам специалистов Ассоциации поставщиков энергоресурсов, средняя по Украине стоимость кубометра газа для бытовых потребителей в ноябре составит 8,28 грн. Для сравнения, в августе этот показатель составлял 4,33 грн, в сентябре — 5,31 грн, а в октябре — 6,36 грн.

Если же смотреть по регионам, то у разных поставщиков цены несколько отличаются. Например, по Киеву кубометр газа в ноябре будет стоить:

«Киевгаз» — 8,81 грн (в октябре 6,66);

TAS Energy — 6,84 грн (в октябре 5,97 грн);

«Теплобуд» — 6,65 (в октябре 5,55 грн);

MEGAWATT — 6,50 (в октябре 5,95 грн);

«ЙЕ Энергия» — 8,70 грн (в октябре 6,74 грн).

Схожая ситуация и в других регионах, правда далеко не везде есть такое количество конкурентов, как в столице. Так с чем же связана такая разница в цене голубого топлива? На некоторые вопросы, интересующие миллионы украинцев, «ФАКТАМ» ответил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

— С чем связан нынешний рост стоимости газа?

- Стоимость газа в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах (NCG, TTF). В балансе газа Украины приблизительно половину составляет ресурс отечественной добычи, а другая половина — это импортный газ.

После падения цен до исторического минимума в Европе весной этого года, с августа на газовых хабах происходит рост цен. Это традиционный тренд на европейских рынках накануне отопительного сезона. В частности, за последний месяц, с 25 сентября по 25 октября, котировки на день вперед (day-ahead) на европейском хабе TTF выросли на 32,8%.

Учитывая, что в основе расчета украинских цен лежат импортные паритеты, стоимость голубого топлива в Украину перед наступлением холодов также растет и еще продолжит расти до конца года. После новогодних праздников ожидаем стабилизацию и начала коррекции цен.

— В нынешнем году в Украине был открыт свободный рынок газа. На сколько могут отличаться тарифы на газ у разных компаний, конкурирующих на одной территории примерно в равных условиях?

— С 1 августа 2020 цена газа больше не регулируется правительственными распоряжениями, а устанавливается поставщиками на основе стоимости ресурса, который они закупили для своих клиентов. Стоимость закупки ресурса — это наиболее значимая составляющая стоимости газа и она постоянно меняется (в зависимости от времени года и спроса на рынке).

«Пока украинский газ продается на бирже в минимальных объемах»

— А где поставщик может покупать газ?

— Существует неколько источников. Во-первых, газ можно купить у добывающих компаний в Украине. А 70% украинской добычи обеспечивает государственная компания «Укргаздобыча». Во-вторых, газ можно купить на бирже в Украине. Но цена продажи газа на украинской энергетической бирже с мая этого года стабильно на 20−30% превышает цену продажи газа бытовым потребителям. И в-третьих, газ можно купить в Европе. Цены газа на европейских хабах находятся в открытом доступе. Но чтобы этот газ оказался в Украине поставщик должен будет дополнительно оплатить 340 грн с каждой тысячи кубометров за его доставку в Украину.

Однако, чтобы узнать, какой же будет окончательная цена импортного газа для потребителя, к стоимости закупки ресурса еще нужно добавить:

тариф на транспортировку газа по магистральным газопроводам — 164 грн за тысячу кубометров;

тариф на закачку газа в хранилище, его хранение и отбор газа из хранилища — более 37 грн на тысячу кубометров;

торговая наценка поставщика.

Торговая наценка — это те деньги, которые идут на поддержание работы сети отделений поставщика, клиентского колл-центра, онлайн-сервисов, а также стоимость распечатки и доставки счетов за газ. Ранее правительство ограничивало наценку поставщиков 2,5% от стоимости газа, но после открытия рынка каждый поставщик самостоятельно определяет ее размер в зависимости от понесенных им расходов.

С момента открытия рынка газа разница в цене газа у поставщиков могла достигать 25−35%. Что в значительной степени зависело от того, где поставщик приобрел ресурс для своих клиентов. Снижению цены может способствовать прозрачная продажа газа украинских добывающих компаний, особенно государственных, на бирже. Но пока украинский газ продается на бирже в минимальных объемах, — подытожил Артем Компан.

В следующей статье эксперты расскажут, каких тарифов на газ и отопление можно ожидать в разгар зимнего сезона, а также как цена украинского газа влияет на общую стоимость голубого топлива.

Стоит напомнить, что государство планирует полностью «отпустить» тарифы на жилищно-коммунальные услуги. На днях Кабинет министров поддержал законопроект, предусматривающий передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по лицензированию хоздеятельности в сферах водоотведения, тепло- и водоснабжения и установления тарифов местным органам власти. То есть государство предлагает, чтобы цены на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотвод для населения определяли исключительно местные власти. В правительстве считают, что после передачи функции формирования тарифов местным властям цены станут более «экономически обоснованными».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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