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"Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах... президент Украины", — Юрий Бутусов

14:00 27 октября 2020
Юрий Бутусов
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал выводы представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека о проведении в день местных выборов опроса, инициированного Владимиром Зеленским. По мнению наблюдателей, кандидаты от парии власти получили неправомерное политическое преимущество.

«Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ, которая наблюдает за украинскими выборами, отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах… президент Украины. Зеленского не интересует законность и соблюдение правил, он нарушает закон без всяких колебаний. Вспоминается, как первый президент Леонид Кравчук защищал незаконный опрос Зеленского, как распинались зелеботы всех мастей, что опрос необходим. А вот ОБСЕ показала, чего стоит президентская пропаганда, спасибо», — пишет Юрий Бутусов на своей страничке в соцсетях и добавляет: «Думаю, это станет хорошим уроком на будущие выборы, в будущем фальсификации власти должны получать еще более жесткую реакцию нашего общества, президент гарантом избирательных прав у нас не является».

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