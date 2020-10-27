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Политика

Грозит грандиозный скандал: у Зеленского прокомментировали решение КС по статье о незаконном обогащении

21:31 27 октября 2020
суд

Народный депутат от «Слуги народа», представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря резко раскритиковала последнее решение КСУ. Суд частично отменил антикоррупционную реформу, и депутат предупреждает о катастрофических последствиях.

«Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями… и сомнительно по содержанию», — констатировала парламентарий.

Представитель президента Зеленского в КСУ Федор Вениславский согласен, что решение КСУ может стать губительным для евроинтеграции Украины. «Нельзя исключать негативных последствий», — заявил он в комментарии РБК-Украина.

Полный текст судебного вердикта еще не обнародован, но, по данным Вениславского, решением КСУ отменена уголовная ответственность за недостоверные данные в декларациях. Также отменено право Нацагентства по противодействию коррупции вести мониторинг расходов и доходов судей.

В соцсетях соглашаются, что решение судей — это позор, треш и беспредел, а прогнозы насчет последствий самые мрачные.

Офис президента Украины также отреагировал на решение КСУ. Там не спешат подробно комментировать случившееся до публикации полного решения суда, но обещают, что обязанность декларировать доходы чиновниками и депутатами останется. В крайнем случае президент подаст в Раду новый законопроект, чтобы восстановить электронное декларирование. Антикоррупционные инструменты «будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены», — обещают в Офисе президента.

Фото ccu.gov.ua

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